Строительство китайской станции должно завершиться примерно через год, и к концу десятилетия это будет единственная станция в мире, которая будет работать на орбите Земли.

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Как будет проходить строительство станции "Небесный дворец"

Основной модуль станции имеет следующие характеристики:

длина – 16,6 метра ;

; максимальная ширина – 4,2 метра ;

; вес базового модуля – 22 тонны.

Базовый модуль содержит основные агрегаты для поддержания работоспособности станции и условий для жизни, работы и отдыха экипажа. Объем жизненного пространства будущей станции составит около 50 м3. Она рассчитана на одновременное проживание шести тайконавтов (китайский астронавт).



Китайская орбитальная станция в представлении художника

Запуски в рамках строительства станции

Для завершения строительства космической станции понадобится еще десять запусков модулей, грузовых кораблей и кораблей с экипажем для сборки оборудования. В ближайшие недели на станцию будет отправлен грузовой корабль и корабль с экипажем для начала монтажных работ. Будущая станция будет весить около 100 тонн и составит примерно четверть размера от Международной космической станции.

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Китай и МКС

Интересный факт. В свое время в ходе переговоров с США в 90-х годах прошлого века Китаю было отказано в участии в проектах МКС.

Китай вынашивал планы создания собственной орбитальной станции и вот наконец начал ее строительство. На фоне того, что срок эксплуатации МКС подходит к концу (сейчас его продлили до 2024 года) получается, что к концу десятилетия китайская космическая станция может оказаться единственной станцией на орбите Земли.

Недавно о выходе из проекта МКС и создании собственной орбитальной станции заявила также Россия. Собственную станцию она планирует построить до 2035 года. О планах США по орбитальной станции пока ничего неизвестно.