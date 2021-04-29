Строительство китайской станции должно завершиться примерно через год, и к концу десятилетия это будет единственная станция в мире, которая будет работать на орбите Земли.
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Как будет проходить строительство станции "Небесный дворец"
Основной модуль станции имеет следующие характеристики:
- длина – 16,6 метра;
- максимальная ширина – 4,2 метра;
- вес базового модуля – 22 тонны.
Базовый модуль содержит основные агрегаты для поддержания работоспособности станции и условий для жизни, работы и отдыха экипажа. Объем жизненного пространства будущей станции составит около 50 м3. Она рассчитана на одновременное проживание шести тайконавтов (китайский астронавт).
Китайская орбитальная станция в представлении художника
Запуски в рамках строительства станции
Для завершения строительства космической станции понадобится еще десять запусков модулей, грузовых кораблей и кораблей с экипажем для сборки оборудования. В ближайшие недели на станцию будет отправлен грузовой корабль и корабль с экипажем для начала монтажных работ. Будущая станция будет весить около 100 тонн и составит примерно четверть размера от Международной космической станции.
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Китай и МКС
Китай вынашивал планы создания собственной орбитальной станции и вот наконец начал ее строительство. На фоне того, что срок эксплуатации МКС подходит к концу (сейчас его продлили до 2024 года) получается, что к концу десятилетия китайская космическая станция может оказаться единственной станцией на орбите Земли.
Недавно о выходе из проекта МКС и создании собственной орбитальной станции заявила также Россия. Собственную станцию она планирует построить до 2035 года. О планах США по орбитальной станции пока ничего неизвестно.