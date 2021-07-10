Китай строит собственную "Зону 51" в одном из отдаленных районов

Стало известно о начале строительства в одном из отдаленных районов Китая секретного объекта. По оценкам экспертов, он может стать китайским аналогом известной американской "Зоны 51", расположенной в пустыне Невада.

Сообщают, что сначала это была грунтовая, почти пятикилометровая взлетно-посадочная полоса в провинции Синьцзян. Однако за последние несколько месяцев она "обросла" более десятком зданий.

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Что известно

Если уменьшить масштаб изображений данного района из Google Maps, можно увидеть, что полоса уже стала частью равностороннего треугольника. Как пишет издание, это очень напоминает взлетно-посадочную полосу, рассчитанную на взлеты и посадки летательных аппаратов из трех направлений.

Треугольник, сформированный ВПП / Фото npr.org

Порівняння нового секретного об'єкта з американською "Зоною 51" далеко не випадкове. В останні роки Китай стрімко наздоганяє США в області сучасних аерокосмічних технологій. Прикладом тому є розробка бомбардувальника-невидимки Н-20, який відповідає своєму американському аналогу В-2.



На этом сравнении видно, как изменилась территория со временем. Первое фото сделано в феврале 2020 года, а второе в июне 2021. Появилось много новых зданий, назначение которых пока неизвестно / Фото npr.org

Если в ближайшее время на секретном объекте появятся сооружения размером с ангар для бомбардировщика, это будет означать одно – предположения американских военных аналитиков небезосновательны.