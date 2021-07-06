Китай строит более 100 новых ракетных шахт для ядерного оружия: спутниковые снимки

В пустыне на северо-западе Китая в районе города Юмень коммерческие спутники США зафиксировали строительство около 120 шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Общее их количество еще больше. По оценкам экспертов, это может означать резкое увеличение ядерного потенциала КНР.

Точное количество МБР неизвестно. Однако их может оказаться гораздо меньше, чем предполагалось. Не исключено, что часть строящихся шахт останутся пустыми, чтобы ввести вероятного противника в заблуждение.

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Угроза для США

По мнению директора Программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Джефри Льюиса, общее количество ракетных шахт, которые сейчас строят в Китае, составляет около 145.



Места строительства новых шахт в Китае / Фото Planet/Center for Nonproliferation Studies​

Страна расширяет свои ядерные силы для сдерживающего фактора, который поможет оправиться от первого удара США, нанести ответный удар и гарантированно обойти американскую противоракетную оборону в случае военного конфликта.

В интервью изданию Post Льюис предположил, что новые шахты предназначены для китайских МБР DF-41, способных нести несколько боеголовок с дальностью поражения почти 15 тысяч километров. Этого вполне достаточно для нанесения ядерных ударов по континентальной части США.

На следующих изображениях видно строительную площадку для шахты ядерной МБР (первое фото), и возможные места строительства ракетных шахт в Китае (второе фото) / Фото Planet / Center for Nonproliferation Studies

Мы вступаем в гонку вооружений, которая в значительной мере обусловлена инвестициями США и противоракетной обороной,

– говорит Джеффри Льюис.

Пентагон объявил о планах масштабной модернизации ядерного оружия и систем доставки США в течение следующих двух десятилетий, включая новую крылатую ракету воздушного базирования и по меньшей мере два новых типа боеголовок.