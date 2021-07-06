Точное количество МБР неизвестно. Однако их может оказаться гораздо меньше, чем предполагалось. Не исключено, что часть строящихся шахт останутся пустыми, чтобы ввести вероятного противника в заблуждение.

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Угроза для США

По мнению директора Программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Джефри Льюиса, общее количество ракетных шахт, которые сейчас строят в Китае, составляет около 145.



Места строительства новых шахт в Китае / Фото Planet/Center for Nonproliferation Studies​

Страна расширяет свои ядерные силы для сдерживающего фактора, который поможет оправиться от первого удара США, нанести ответный удар и гарантированно обойти американскую противоракетную оборону в случае военного конфликта.

В интервью изданию Post Льюис предположил, что новые шахты предназначены для китайских МБР DF-41, способных нести несколько боеголовок с дальностью поражения почти 15 тысяч километров. Этого вполне достаточно для нанесения ядерных ударов по континентальной части США.

На следующих изображениях видно строительную площадку для шахты ядерной МБР (первое фото), и возможные места строительства ракетных шахт в Китае (второе фото) / Фото Planet / Center for Nonproliferation Studies

Мы вступаем в гонку вооружений, которая в значительной мере обусловлена инвестициями США и противоракетной обороной,

– говорит Джеффри Льюис.

Пентагон объявил о планах масштабной модернизации ядерного оружия и систем доставки США в течение следующих двух десятилетий, включая новую крылатую ракету воздушного базирования и по меньшей мере два новых типа боеголовок.