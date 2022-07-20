Китай попытается сбить астероид испытывая систему защиты Земли

Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует провести миссию, в рамках которой будет отрабатываться технология изменения траектории астероидов, потенциально опасных для Земли. Для проверки такой возможности был выбран астероид 2020 года PN1, а реализация миссии запланирована на 2026 год.

Подробности этой миссии недавно раскрыл главный конструктор семейства космических ракет "Чанчжэн" Лонг Лехао. Он рассказал, что с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" в космическое пространство будет запущен ударный аппарат и орбитальный спутник, который будет фиксировать ход выполнения миссии.

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Как Китай будет "сбивать" астероид

Следует сразу заметить, что речь идет не об уничтожении объекта, а лишь об изменении траектории движения. Предполагается, что ударный аппарат столкнется с астероидом PN1 2020, а спутник соберет данные и зафиксирует последствия происшествия, после чего передаст их на Землю.

Проект CNSA похож на миссию Double Asteroid Redirection Test (DART), которую в настоящее время реализует NASA в США. Осенью этого года 550-килограммовый аппарат NASA должен сблизиться с системой, состоящей из двух астероидов Дидима и Диморфуса. Он врежется в один из них на скорости около 24 тысяч км/ч, чтобы попытаться изменить траекторию полета астероида.

Действительно ли астероиды могут быть опасны для Земли

Несмотря на десятилетия тщательных поисков и наблюдений за космосом, NASA и другие космические агентства по всему миру пока не смогли обнаружить ни одного астероида, представляющего реальную опасность для нашей планеты. Термин "потенциально опасный астероид" достаточно сложен, поскольку он включает набор характеристик космических камней, орбита которых допускает приближение к Земле на потенциально опасное расстояние.

Обычно на практике это объекты, которые пролетают мимо Земли на немалом расстоянии и фактически не представляют угрозы для нашей планеты. В то же время это не означает, что такие астероиды не будут обнаружены в будущем. И когда мы их найдем, нам нужно будет защититься от них.

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NASA исследует астероид "судного дня"

Американский зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту астероида Бенну (1999 RQ36) в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с его поверхности. Сам астероид Бенну до недавнего времени считался одной из главных космических угроз жизни на Земле.

Напомним, что зонд достиг небесного тела в начале декабря 2018 и сумел успешно собрать образцы почвы с объекта. В настоящее время аппарат двигается в направлении Земли и в 2023 году должен сбросить на ее поверхность капсулу с образцами, изучением которых займутся ученые.

Несмотря на то, что транспортировку образцов Бенну в процессе, специалисты NASA уже сумели просканировать и даже изучить их на расстоянии благодаря возможностям аппарата. Исследование образцов астероида поможет понять, как меняется структура первичной материи солнечной системы под действием солнечного ветра и космических лучей.