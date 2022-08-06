Китай провел секретные испытания многоразового космического корабля

Недавно Китай запустил двухступенчатую ракету Long March 2F с космодрома в пустыне Гоби. Она вывела на низкую околоземную орбиту экспериментальный многоразовый космический аппарат. Судя по косвенным признакам, Пекин проводит секретные испытания космоплана.

Сначала информация о запуске появилась на сайте новостного агентства Синьхуа. Как сообщает 24 канал, из скупого доклада ясно, что космический аппарат будет "работать на орбите некоторое время", а затем вернется на посадочную площадку на территории Китая.

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После этого специалисты должны провести техническое освидетельствование систем повторного запуска и орбитальных систем аппарата. Космические войска США наблюдали движение космического корабля по орбите на высоте от 346 до 593 километров с углом наклона 50 градусов к плоскости экватора.

Что известно о китайском космическом корабле

Информации о китайском многоразовом корабле немного. Ранее издание Space News отмечало, что согласно предварительным заявлениям Китая, вероятно, говорится о космоплане, который, возможно, является орбитальным сегментом многоразовой суборбитальной ступени. Похожий аппарат с вертикальным стартом и горизонтальной посадкой КНР уже тестировался тайно в 2021 году.

Ракета Long March 2F обычно используется для пилотируемых миссий и способна поднять на орбиту чуть более восьми тонн. Можно предположить, что вторая степень аналогична по размерам и функциям американского космоплана X-37B.

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Несмотря на почти полное отсутствие информации, проходящие испытания полностью укладываются в рамки заявленной Пекином космической программы, которую выполняет главный подрядчик, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. В пятилетнем плане Корпорации говорится, что Китай "продолжит усиливать исследования ключевых технологий многоразовых космических транспортных систем и проводить соответствующие испытания".