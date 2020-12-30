С 1 января 2021 года в Китае вступает в силу первый национальный стандарт экспресс-доставки грузов беспилотными летательными аппаратами. В стандарте указаны субъекты услуг, условия, процедуры, оценки, вопросы безопасности и компенсации за экспресс-доставку беспилотными самолетами.

В разработке стандарта участвовали компании EHang, JD.com и ZTO Express. Первая уже имеет опыт эксплуатации грузовых дронов. В ее активе два грузовых БПЛА, говорится на сайте компании.

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Что известно

EHang работает с двумя типами дронов. Это средний Falcon B для полетов на короткие расстояния с массой грузов до пяти килограммов и тяжелый EH216L с грузоподъемностью до 150 кг для средних и относительно больших расстояний доставки.



Falcon B компании EHang / Фото EHang

В то же время принятый стандарт по экспресс-доставке грузов воздушными дронами позволяет использование БПЛА не тяжелее 116 килограммов без груза и не более 150 килограммов общей массы. Скорость полета ограничена 100 километрами в час.

В компании EHang рассчитывают, что стандарт позволит быстрее и шире вводить в обиход новый вид услуг.