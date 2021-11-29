Китай разрабатывает собственный атомный реактор для баз на Луне и Марсе

Космическая программа КНР включает в себя разработку мощного атомного реактора для освоения Луны, Марса и далекого космоса. Китайцы планируют создать реактор 1 МВт класса. Секретность, прикрывающая программу, не позволяет узнать детали. Причиной для тревоги является отсутствие контроля за оборотом радиоактивных материалов в ближнем космосе.

Ранее NASA объявило конкурс на создание реактора 10 кВт класса. Китайский аналог обещает быть в 10 раз мощнее, если его создадут. Американское космическое ведомство выдвинуло ряд требований к тому, каким должен быть атомный реактор. Узнать все подробнее можно в нашем материале.

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Что известно о китайском атомном реакторе для космической отрасли

Информации о проекте совсем немного, однако по сообщениям местных СМИ, технический проект атомного реактора для будущих китайских космических программ уже завершен. Предполагается, что температура в зоне реактора будет больше, чем в земных условиях, и может достигать 2000°C.

В то же время реактор может быть компактным, а для отвода лишнего тепла будет использоваться зонт радиаторов. В качестве теплоносителя будут выступать расплав лития или его солей. Как вариант, для космических кораблей реакторы могут быть модульными, чтобы позволить собирать мощные силовые установки для уборки вне Земли. Производство и доставка небольших модулей на орбиту будет дешевле и безопаснее.

Интересно, что китайские профильные специалисты выражают обеспокоенность секретностью вокруг таких проектов. Секретность означает, что контроль за процессами может быть ослаблен, что может привести к тяжелым последствиям. Отрасли нужны механизмы государственного регулирования и связи с общественностью, чтобы исключить страх перед возможной атомной катастрофой из космоса.

Неприятный опыт

В прошлом СССР имел отрицательный опыт использования атомных силовых установок на спутниках. 1978 "Космос-954" разрушился над северными территориями Канады, вызвав заражение радиоактивными материалами на площади более 100 тыс. км2.

От несчастных случаев спасло то, что эти области почти не заселены, но СССР заплатил репутацией и миллионами долларов за очищение от радиоактивного заражения.

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Это одна из причин, почему мирный атом пока широко не используется в космосе. Однако базы на Луне, Марсе и полеты к дальним планетам без атомных силовых установок осуществить будет гораздо сложнее или даже невозможно.