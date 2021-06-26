Китай планирует отправить людей на Марс в 2033 году

Руководитель китайского исследовательского института ракетной техники Ван Сяоцзюнь сообщил на международной конференции по исследованию космического пространства, что КНР запланировала полет человека на Марс на 2033 год.

Китай уже запланировал пять пилотируемых полетов – в 2033, 2035, 2037, 2041 и 2043 годах. В долгосрочной перспективе Китай планирует создать на Красной планете постоянно обитаемую базу, для обеспечения работы которой будут использоваться локальные ресурсы.

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Инфраструктура на Марсе

В рамках объявленной программы Китай планирует добычу воды из недр планеты, синтез кислорода и выработку электричества. Уже к концу 2030 года планируется запустить беспилотную миссию на Марс, которая привезет на Землю образцы грунта.

До отправки первых людей Китай высадит на Красную планету роботов, которые будут исследовать планету для определения оптимального места для построения базы. Стране также предстоит создать технологии для отправки тайконавтов обратно с Марса на Землю.

Третья фаза китайского плана предполагает, что полеты на Марс станут обыденным делом. Ван Сяоцзюнь заявил, что Китай планирует достичь скорости космических кораблей, при которой полет на Марс или обратно не будет превышать несколько сотен дней.

Космические достижения Китая