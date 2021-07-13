Охотник за подводными лодками: Китай рассекретил испытания боевого беспилотника

Китайские военные более десяти лет назад испытали подводный беспилотник, способный самостоятельно находить и атаковать подводные лодки. Теперь детали испытаний частично рассекретили. Их опубликовал профессор Лян Голуни и его коллеги из инженерного университета.

Как военные находят подводные лодки

Сейчас военные ищут подводные лодки с помощью противолодочной авиации и подлодок. Самолеты и вертолеты сбрасывают в воду гидроакустические буи, а те проявляют подводные объекты и передают информацию об их расположении.

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Также субмарины можно заметить благодаря специальным детекторам магнитных аномалий на самолетах. Они чувствительны к искажениям магнитного поля в присутствии массивных металлических объектов. Друг друга подводные лодки обнаруживают благодаря гидроакустическим комплексам.

Беспилотник для уничтожения подводных лодок

Профессор Лян Голуни и его коллеги из Харбина инженерного университета в июле опубликовали в университетском журнале рассекреченные детали испытания подводного беспилотника, способного самостоятельно находить и атаковать подводные лодки.

Они прошли еще в 2010 году, вероятно, в Тайваньском проливе. Беспилотник двигался по заданной траектории и патрулировал территорию на глубине около 10 метров. С помощью сонара он определил цель, которая имитировала шумы подводной лодки, и выпустил в нее торпеду.

Как аппарат различает и классифицирует подводные цели после того, как засекает их сонаром, не уточняется. Технические характеристики аппарата тоже остаются неизвестными.

The Drive предусматривает, что раз беспилотник может нести торпеды, то, вероятно, это большой подводный робот.

Охотники за подводными лодками

Кстати, существуют и работы, которые умеют искать и преследовать субмарины. Например, охотник за подводными лодками Sea Hunter, которого американский флот получил в 2018 году. Этот тримаран длиной в 40 метров, способный развивать скорость до 27 узлов. Кроме подводных лодок он будет искать мины, а также перевозить провизию.