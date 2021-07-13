Как военные находят подводные лодки
Сейчас военные ищут подводные лодки с помощью противолодочной авиации и подлодок. Самолеты и вертолеты сбрасывают в воду гидроакустические буи, а те проявляют подводные объекты и передают информацию об их расположении.
Интересно Турция показала два проекта вооруженных беспилотных судов, вооруженных торпедами
Также субмарины можно заметить благодаря специальным детекторам магнитных аномалий на самолетах. Они чувствительны к искажениям магнитного поля в присутствии массивных металлических объектов. Друг друга подводные лодки обнаруживают благодаря гидроакустическим комплексам.
Беспилотник для уничтожения подводных лодок
Профессор Лян Голуни и его коллеги из Харбина инженерного университета в июле опубликовали в университетском журнале рассекреченные детали испытания подводного беспилотника, способного самостоятельно находить и атаковать подводные лодки.
Они прошли еще в 2010 году, вероятно, в Тайваньском проливе. Беспилотник двигался по заданной траектории и патрулировал территорию на глубине около 10 метров. С помощью сонара он определил цель, которая имитировала шумы подводной лодки, и выпустил в нее торпеду.
The Drive предусматривает, что раз беспилотник может нести торпеды, то, вероятно, это большой подводный робот.
Охотники за подводными лодками
Кстати, существуют и работы, которые умеют искать и преследовать субмарины. Например, охотник за подводными лодками Sea Hunter, которого американский флот получил в 2018 году. Этот тримаран длиной в 40 метров, способный развивать скорость до 27 узлов. Кроме подводных лодок он будет искать мины, а также перевозить провизию.