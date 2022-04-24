Китай работает над системой защиты Земли от астероидов

Заместитель председателя Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа объявил о новом интересном проекте по защите Земли. В ближайшие несколько лет ведомство приступит к реализации плана по нейтрализации астероидов, представляющих угрозу для нашей планеты.

Новая система предполагает как уведомление об опасных астероидах, так и возможность их полноценной нейтрализации. В планах изменение траектории движения астероидов, двигающихся в направлении Земли.

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Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), или в 2025-2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за любым угрожающим Земле астероидом. С их помощью мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты,

– сказал У Яньхуа.

Как пояснил заместитель главы CNSA, КНР собирается создать эффективную систему наземного и космического базирования, которая будет заранее извещать об объектах, представляющих опасность для нашей планеты. Одновременно китайские специалисты планируют развивать технологии, способные предотвратить приближение таких небесных тел.

NASA тоже работает над системой защиты Земли

Ранее NASA сообщило о разработке системы мониторинга под названием Sentry-II (" Сторожевой-2" ) . Первая версия этой системы уже успешно работает с 2022 года, используя математические алгоритмы. Она рассчитывает вероятную орбиту астероида на следующие 100 лет и дает прогноз риска столкновения с Землей.

Это оперативное обеспечение учитывало множество гравитационных взаимодействий астероида, чтобы рассчитать его орбиту. Но именно в этом таилась проблема – на космические тела влияет не только гравитация.

Новейшее программное обеспечение Sentry-II от предыдущей версии – система учитывает не только гравитационные взаимодействия астероидов. Например, вторая версия "Сторожевого", рассчитывая будущую орбиту объекта, учитывает и давление фотонов и другие "тепловые силы".