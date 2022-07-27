Международная космическая станция постепенно уходит в прошлое. И хотя страны договора каждый раз откладывают завершение миссии, рано или поздно нам придется проститься с МКС. Ей на смену придут сразу несколько аналогичных проектов. NASA пока не раскрыла планы по строительству новой исследовательской станции, но проявляет интерес к частным инициативам сторонних компаний. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале. Свои альтернативы также создают Россия и Китай. И если для первой это пока пустые разговоры (с 2014 года не смогли завершить даже эскизный проект), то Китай уже активно запускает готовые модули в космос и даже отправляет туда постоянный экипаж.

Интересно "Роскосмос" покидает Международную космическую станцию: ведомство назвало дату выхода из проекта

Что известно

Еще в апреле 2021 года Китай вывел на орбиту главную секцию своей будущей космической станции, а теперь добавляет очередной научный лабораторный модуль, готовясь завершить строительство уже совсем скоро. Для сравнения: строительство МКС заняло около 12 лет, а Китай хочет построить свою станцию всего за два года.

Новый 23-тонный модуль, получивший название "Веньтянь", стартовал с провинции Хайнань в минувшие выходные на ракете Long March 5b и рано утром в понедельник состыковался с космической станцией Тяньгун.

По данным китайской государственной новостной сети Global Times, это самый тяжелый одномодульный космический корабль, "находящийся сейчас в космосе".

Следующий лабораторный сегмент, являющийся последней частью космической станции и получивший название Mengtian, планируют запустить в октябре, если все пойдет по плану.



Изображение, снятое с экрана в Пекинском аэрокосмическом центре управления, показывает китайских тайконавтов Цая Сюйчже, Чэнь Дуна и Лю Ян внутри нового лабораторного модуля Wentian в понедельник, 25 июля 2022 года / Фото Xinhua

Энергией модуль будут обеспечивать два массивных крыла с солнечными панелями.

Wentian позволит ученым изучить, как в космосе растут многочисленные виды растений, животных и микроорганизмов.

Экипаж из трех тайконавтов (так называют китайских астронавтов), находящихся на борту "Тяньгуна" с начала июня, помогал во время процедуры стыковки. Планируется, что экипаж пробудет на борту шесть месяцев.