Как работает система распознавания данных Tencent

Компания называет новую систему "Полуночный патруль". Принцип ее работы заключается в сканировании лица игроков и сравнении их с базой данных лиц и имен китайцев. Пользователи, обозначенные как несовершеннолетние, не смогут получить доступ к играм с 22:00 до 8:00 или в том случае, если они уже отыграли свои 90 минут в сутки.

Интересно Бельгийский художник пристыдил чиновников с помощью нейросети

Сообщается, что любой пользователь, который по каким-либо причинам не сможет пройти идентификацию, будет считаться несовершеннолетним со всеми последствиями.

Сначала Tencent включит в программу около 60 игр. Интересно, что в этот список не входит невероятно популярная в Китае и мире League of Legends.

Кстати, китайские власти раздумывают над принятием решения о переносе данных, полученных системой распознавания лица Tencent, в государственную систему социального кредитования.

Интересный факт. Китай считается одним из крупнейших игровых рынков в мире. По предварительным оценкам, к 2025 году в стране будет 781 миллион активных геймеров, а доход от игрового бизнеса составит 55 миллиардов долларов. Значительную долю этого рынка занимает Tencent.

С чего все началось

В 2019 году Китай принял закон, направленный на предотвращение "нездорового увлечения несовершеннолетними онлайн-играми".

Он включает в себя:

запрет несовершеннолетним играть в видеоигры с 22:00 до 8:00 ;

; ограничение игрового времени до 90 минут в день ;

; запрет детям тратить более 28 долларов в месяц на микротранзакции.

Кроме того, правительство Поднебесной обязывает всех лиц, независимо от возраста, регистрироваться в играх под реальными именами, а также запрещает игры, содержащие "откровенные сцены сексуального характера, жестокость, насилие и азартные игры". Тогда же было анонсировано, что будет разработана единая система идентификации геймеров.

Tencent – одна из многих китайских компаний, участвующих в обеспечении соблюдения жестких законов о цензуре.