Китай создаст космический флот ракет-камикадзе для защиты Земли от астероидов

Власти Китая взялись за создание космического флота для ликвидации астероидной угрозы Земле. На базе тяжелых китайских ракет-носителей "Чанчжэн-5" будут созданы десятки безъядерных ударных средств изменения орбит астероидов. Китай считает, что так сможет ликвидировать угрозу от астероидов в течение десяти лет после обнаружения смертельной опасности.

Как собираются менять траекторию движения астероидов

Проект NASA – HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), предполагает возможность изменения орбиты опасных астероидов без применения ядерного оружия. Для этого необходимо запустить десятки ракет, которые благодаря своей кинетической энергии будут способны толчками изменить траекторию движения астероидов.

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Важно подчеркнуть, что планируют использовать именно безъядерные ракеты, а ядерный взрыв может превратить астероид в шрапнель, что только ухудшит положение землян.

Потенциальная опасность для Земли

По расчетам NASA, для устранения космической угрозы от такого небесного тела, как астероид Бенну, который приблизится к Земле на крайне опасное расстояние через 100 лет, требуется запуск 75 тяжелых ракет Delta IV. Совокупно ракеты должны нести не менее 400 тонн ударной массы (дефлекторов), чтобы изменить орбиту астероида на безопасную.

Для успеха проекта HAMMER опасный астероид необходимо выявить за 25 лет до столкновения, чтобы успеть создать необходимое количество ракет, а запуск должен быть осуществлен за два года до момента потенциального столкновения астероида с нашей планетой.

Китайское решение астероидной угрозы

Китайская программа Assembled Kinetic Impactor предлагает то же самое, но быстрее и с вдвое меньшими затратами, по крайней мере на бумаге.

Что предлагает китайский проект безъядерной коррекции орбиты астероидов:

его обещают завершить в течение 10 лет ;

; планируют создать 23 ракеты с космическими кораблями-камикадзе;

космическими кораблями-камикадзе; ракеты смогут изменить орбиту астероида до безопасной через три года после старта;

после старта; флоту потребуется вдвое меньше ударной массы, чем проекту NASA.

Серией пинков ударные спутники изменят орбиту опасного астероида и уведут его от столкновения с Землей. В исполнении Китая это будет намного дешевле, быстрее и с большей гарантией, чем предлагает NASA.