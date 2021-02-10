После разрушения радара "Аресибо" в конце прошлого года обсерватория в Голдстоуне остается единственным постом предупреждения астероидной опасности на планете. Китайские ученые призвали власти построить свой планетарный радар – не хуже, чем в США.

Как пишет источник, полагаться только на системы наблюдения США опасно, ведь вероятность астероидного удара должна быть подтверждена различными источниками, чтобы предотвратить последствия ложной тревоги или обнаружить незамеченные угрозы.

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Что известно о новом радаре

Само собой, подобный планетарный радар будет двойного назначения, поэтому гражданские специалисты будут заниматься работами с военными. Кроме слежения за астероидами вблизи Земли на расстоянии не менее 0,1 световой единицы радар сможет следить за космическим мусором на орбите нашей планеты и не только. Также было предложение дополнить недавно построенный в Китае гигантский радиотелескоп FAST соответствующим оборудованием, но расчеты показали, что это невыгодно.

Строительство нового объекта планируют в малозаселенной области недалеко от Кашгара в провинции Синьцзян, поскольку мощный сигнал от радаров представляет собой сильное препятствие для ряда коммерческих служб и несет угрозу здоровью человека.

Комплекс будет насчитывать четыре или пять тарелок диаметром 35 метров каждая, что станет отличительной особенностью китайского планетарного радара. Работа всех тарелок и передатчиков будет синхронизирована для создания единого сканирующего луча, тогда как обычно для этого применяется одно зеркало. Принимать отраженные от космических объектов сигналы будут радиотелескопы в других местах, в частности в Пекине, Тяньцзине, Шанхае и Куньмине.