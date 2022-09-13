Китай нашел на Луне ценный ресурс и готовит три миссии на спутник

Космическая гонка имеет шанс очень сильно обостриться, ведь похоже, что Китай нашел на Луне новый важный минерал. Его планируют использовать как источник энергии и уже запланировали несколько миссий на спутник.

Впервые об этом было объявлено на пресс-конференции, освещенной китайским государственным новостным сайтом Синьхуа. Это первый случай, когда Китай заявил об открытии нового минерала на Луне. На фоне столь потрясающих заявлений Китай объявил о подготовке трех непилотируемых миссий на спутник, которые планируют осуществить в течение десяти лет.

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Что же такое нашли на Луне

Обнаруженный с помощью лунного зонда "Чанье-5", в честь которого и получил свое название, чанджезит-(Y) (Changesite-(Y) – фосфатный минерал, найденный среди образцов лунного базальта. Он характеризуется колонновидной формой, бесцветностью и полупрозрачной) Хотя его точные свойства остаются несколько туманными, Bloomberg отмечает, что минерал, содержащий гелий-3, изотип, который, по мнению некоторых, может стать источником энергии в будущем.



Чанджезит-(Y) – новый минерал найден в образцах лунной почвы / Фото CNSA

Хотя заявление о новом месячном минерале является первым для Китая, оно не является первым для космического сообщества в целом. Ранее Соединенные Штаты также открыли новые минералы из лунных образцов, что делает китайскую находку еще одной новостью в космической гонке.

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Месячная гонка набирает обороты

Поскольку страны и частные структуры готовятся к запуску бесчисленного количества новых пилотируемых и непилотируемых месячных миссий в течение следующего десятилетия, вопрос добычи полезных ископаемых на Луне будет становиться все более актуальным. Пока ни одна страна не претендует на Луну в соответствии с почти 60-летним "Договором о космосе", но эксперты по космической политике уже много лет призывают к обновлению соглашений, которые были разработаны и введены в действие в 1967 году частично именно по этому вопросу.

Пока мы почти ничего не знаем о чанджезите-(Y), но если это действительно потенциальный источник энергии нового поколения, это может еще больше изменить правила игры и задать вопрос о правах на добычу полезных ископаемых на Луне ребром.