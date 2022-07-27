Фобос – самый крупный из двух спутников Марса, открытый 18 августа 1877 года. Он облетает свою планету менее чем за восемь часов, и за то же время делает оборот вокруг своей оси.

Марсианский спутник сфотографировал самый глубокий в Солнечной системе каньон

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В момент фотографирования космический аппарат Tianwen-1 находился на расстоянии 3160 миль, что примерно равняется 5085 километрам.

Диаметр самого Фобоса составляет семь миль (свыше 11 километров).

На поверхности спутника можно рассмотреть отдельные кратеры, в том числе и Эпик – ударный кратер, названный в честь эстонского астронома и астрофизика Эрнста Юлиуса Эпика.



Фотография Фобоса / Фото CMG

Отметим, что аппарат "Тяньвэнь-1" был запущен немногим более двух лет назад. Вместе с посадочным модулем и марсоходом он вышел на марсианскую орбиту в феврале 2021 года. Марсоход, получивший название Zhurong, благополучно спустился на поверхность Марса, но сейчас находится в спячке из-за зимы на планете.

В прошлом месяце "Тяньвэнь-1" выполнил все поставленные перед ним задачи, в том числе сделал снимки всего Марса. По данным CNN, несмотря на завершение своей миссии, орбитальный аппарат продолжит подготовку к будущим научным исследованиям. Между тем, ожидается, что Zhurong вернется в строй в декабре.