На что способен четырехлапый китайский робот

Робот может переносить грузы до 160 килограммов и бежать со скоростью до 10 км/ч. Структура платформы позволяет автономно выполнять сложные боевые задания в разных ландшафтах на пересеченной местности – в скалах, траншеях, на лугах, полях, в пустынях, снегу и на залитых грязью дорогах.

Интересно MICRO LED, Neo QLED и дизайнерские телевизоры Samsung 2022: новый уровень качества изображения

Несмотря на то, что модель, по данным разработчиков, является самым тяжелым и самым большим четырехлапым роботом в мире, она, как и ее меньшие собратья, способна бегать, прыгать, поворачивать и ходить по диагонали.

Платформа имеет 12 модулей и современные сенсоры, которые позволяют собирать тактическую информацию с поля боя и оптимизировать военную логистику.

Модель можно использовать в операциях, которые проводят в любую погоду в зонах боевых действий с высоким уровнем риска, в отдаленных приграничных зонах, в сложной среде, пребывание в которой слишком затруднено для солдат-людей.

Китайский четырехлапый робот: смотрите видео

Кстати, в ближайшее время промышленная автоматизация в Китае обещает значительно увеличиться, если страна реализует план по удвоению количества роботов. Согласно плану профильного министерства КНР рассчитывает в течение пяти лет интегрировать роботов во все ключевые отрасли.