Среди продемонстрированных фото – общая фотография зонда и Марса, крупный план орбитального аппарата "Тяньвень-1", Северная полярная шапка планеты и аппарат "Чжуронг", который фотографирует поверхность Марса. Управление решило опубликовать снимки, чтобы заверить что "Тяньвэнь-1" в безопасности.
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Новые фото Марса
- Передача фотографий заняла около 19,5 минуты.
- На кадрах изображен сам орбитальный аппарат – он золотистого цвета, и часть поверхности Марса.
- Кроме полярных ледяных шапок, состоящих из сухого (твердый углекислый газ) и водяного льдов, можно увидеть кратер имени Сергея Королева и дюнное поле Олимпии.
Марс с орбиты / Фото Национальное космическое управление Китая
На фото солнечное крыло орбитального аппарата – оно полностью развернуто, положение стабильное. Радиолокационная антенна подземного обнаружения расположена параллельно солнечному крылу, а удлинитель магнитометра тянется в верхней левой части.
Северная полярная шапка планеты / Фото Национальное космическое управление Китая
На картинке видна ледяная шапка Северного полюса Марса. После многих лет намерзания и таяния он представляет круговую спиральную форму рельефа, состоящего из белого льда и открытой поверхности (голая порода) с центром в полюсе.
Поверхность Марса в объективе аппарата "Чжуронг". Изображение составлено из трех отдельных / Фото Национальное космическое управление Китая