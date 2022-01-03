Среди продемонстрированных фото – общая фотография зонда и Марса, крупный план орбитального аппарата "Тяньвень-1", Северная полярная шапка планеты и аппарат "Чжуронг", который фотографирует поверхность Марса. Управление решило опубликовать снимки, чтобы заверить что "Тяньвэнь-1" в безопасности.

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Новые фото Марса

Передача фотографий заняла около 19,5 минуты.

На кадрах изображен сам орбитальный аппарат – он золотистого цвета, и часть поверхности Марса.

Кроме полярных ледяных шапок, состоящих из сухого (твердый углекислый газ) и водяного льдов, можно увидеть кратер имени Сергея Королева и дюнное поле Олимпии.

Марс с орбиты / Фото Национальное космическое управление Китая

На фото солнечное крыло орбитального аппарата – оно полностью развернуто, положение стабильное. Радиолокационная антенна подземного обнаружения расположена параллельно солнечному крылу, а удлинитель магнитометра тянется в верхней левой части.

Северная полярная шапка планеты / Фото Национальное космическое управление Китая

На картинке видна ледяная шапка Северного полюса Марса. После многих лет намерзания и таяния он представляет круговую спиральную форму рельефа, состоящего из белого льда и открытой поверхности (голая порода) с центром в полюсе.

Поверхность Марса в объективе аппарата "Чжуронг". Изображение составлено из трех отдельных / Фото Национальное космическое управление Китая