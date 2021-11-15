Китай планирует запускать ракеты-носители с воды и уже создает для этого транспорт

Сетевые информаторы сообщают, что Китай строит специально спроектированный корабль, предназначенный для морских запусков космических ракет-носителей. Ожидается, что он будет готов к запускам уже в следующем году.

Сообщается, что судно нового типа планируется использовать вблизи нового космодрома в городе Хайян, расположенном на восточном побережье Шаньдун. Корабль будет оснащен необходимым оборудованием для поддержки пусков ракет-носителей Long March 11, побольше Цзелун-1 (Smart Dragon), а также будущих носителей на жидком топливе.

Интересно Объявлено о разработке новой многоразовой ракеты

Источник отмечает, что в будущем новое судно планируется использовать в качестве посадочной платформы для первых ступеней ракет-носителей аналогично тому, как это реализовано в SpaceX, использующей такие платформы для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

Космические успехи Китая

Сейчас Китай уже совершил два пуска твердотопливных ракет Long March 11 с акватории Желтого моря, для чего использовались переоборудованные баржи. Это позволило Поднебесной стать третьей страной, осуществившей запуск космической ракеты с плавучей платформы. До этого подобные старты реализовывали в США в рамках международного проекта "Морской старт", участие в котором принимала и Украина.

В начале года сообщалось о намерении Китая провести два-три морских запуска ракет Long March 11, но до сих пор ни один из них не состоялся. Ожидается, что появление предназначенного для морских стартов корабля поможет снизить нагрузку, которая приходится на четыре основных космодрома страны.

Что даст Китаю возможность запуска ракет с плавучих платформ.

С появлением новых коммерческих аэрокосмических компаний, разработкой планов создания крупных спутниковых созвездий, а также подготовкой к полетам на новую орбитальную станцию ​​морской старт обеспечит Китаю больше вариантов для вывода кораблей в космическое пространство.

Кроме того, гибкое позиционирование стартовой площадки упрощает выбор оптимальной траектории полета, чтобы отработанные ступени ракет падали в море, а не на сушу, где поблизости могут быть люди.

Вместе с этим, Китай получит возможность проведения пусков ближе к экватору, а следовательно, для вывода ракет в космос требуется меньше топлива из-за более эффективного использования энергии вращения Земли.

Китай уже выполнилракет-носителей в этом году, установив новый национальный рекорд. Примечательно, что США выполнили всего, с учетом запускаемых с площадки в Новой Зеландии ракет Rocket Lab.

Также известно, что база в Хайяне будет иметь мощности для производства до 20 твердотопливных ракет в год. В будущем здесь планируют производить более сложные носители, работающие на жидком топливе.