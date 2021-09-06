Китай планирует высадить людей на Луну к 2030 году – детали миссии

Главный конструктор семейства ракет "Чанчжэн" Лун Лехао заявил во время 35-го Китайского конкурса молодежных инноваций в науке и технике, что Китай может высадиться на Луну менее чем через 10 лет. Для этого КНР понадобятся две модифицированные ракеты тяжелого класса "Чанчжэн-5".

Как должна пройти лунная миссия КНР

Лехао отметил, что одна из тяжелых ракет должна будет запустить на орбиту лунный спускаемый модуль, а вторая привезет тайконавтов. Они должны будут пересесть в модуль, совершить посадку на Луну и провести шесть часов на поверхности спутника.

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После этого часть спускового модуля вернется на орбиту и состыкуется с космическим кораблем, который, в свою очередь, вернется на Землю.

Подготовка к лунной миссии

План КНР по высадке тайконавтов на Луну потребует модификации ракеты "Чанчжэн-5" до версии DY. Лехао уже описывал изменения, которые необходимо будет внести. Кроме того, пока у Китая нет лунного модуля и корабля, пригодного для миссий в открытом космосе. Тем не менее, возможность использования ракеты, которая уже летала в космос семь раз, упрощает задачу.

Миссия Artemis и планы НАСА

Ранее о планах вернуть человека на Луну сообщило американское агентство NASA. По первоначальному сценарию высадка первой женщины на Луну должна была состояться в 2024 году, однако, ряд событий отбросил этот срок на неопределенный период.

Сначала основной преградой, которая несколько сместила сроки программы, стало недостаточное финансирование NASA, однако с этим еще можно было справиться.

Далее определенные проблемы постигли ракету SLS, которую NASA строит в рамках программы для обеспечения собственной автономии и для построения лунной станции Gateway, которая станет началом расширения инфраструктуры на спутнике.

Однако больше всего программу подкосила жалоба Blue Origine. Сейчас продолжаются судебные разбирательства между компанией Джеффа Безоса и агентством NASA.

Напомним, что Blue Origine выступила против того, что NASA выбрало компанию SpaceX единственным подрядчиком в рамках конкурса по представлению проектов лунного лендера и космического корабля. Пока суд США не вынесет окончательный вердикт, работы над лунным модулем, который строит SpaceX, прекращены.