Китай планирует удвоить количество промышленных роботов к 2025 году

В ближайшее время промышленная автоматизация в Китае обещает значительно возрасти, если страна реализует план по удвоению количества роботов. Согласно плану профильного министерства КНР рассчитывает в течение пяти лет интегрировать роботов во все ключевые отрасли.

Стоит отметить, что КНР делает ставку не только на количество роботов. Качество элементов робототехники по плану пятилетки должно сравниться с лучшими мировыми брендами из Японии и Германии.

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В прошлом году Китай достиг показателя в 246 роботов на 10 тысяч работающих людей – по этому показателю государства измеряют уровень национальной автоматизации. Чиновники отметили, что этот результат почти вдвое превышает средний мировой показатель, но предприятия из государственного и частного секторов страны способны на большее.

Представитель Министерства промышленности и информационных технологий Китая Ван Веймин заявил, что Китай намерен удвоить количество производственных роботов к 2025 году.

Где именно увеличат количество роботов

Китайские власти прогнозируют, что высокотехнологичные решения будут использоваться в большем количестве секторов. Особо выделяют:

автомобилестроение;

аэрокосмическую промышленность;

железнодорожный транспорт;

логистику;

и горнодобывающую промышленность.

Правительство также приложит усилия для развития основных компонентов роботизированных систем. Речь идет о совершенствовании редукторов скорости, серводвигателей и панелей управления, которые в Китае называют тремя основными строительными блоками сложных автоматизированных машин.

Цель состоит в том, чтобы к 2025 году производительность и надежность этих ключевых компонентов собственного производства достигли уровня передовых зарубежных продуктов,

– заявил Ван.

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Китай и роботы

Китай считается крупнейшим рынком промышленных роботов последние 8 лет. По данным китайского Минпрома, операционная прибыль от отрасли робототехники в период с 2016 по 2020 год росла в среднем на 15%, а в последующие пять лет среднегодовой рост увеличится до 20%. При этом роботы уже формируют значительный доход – автоматизация дала экономике 15,69 миллиарда долларов в 2020 году.

По данным Национального бюро статистики, за первые 11 месяцев 2021 года совокупный объем производства промышленных роботов в Китае превысил 330 тысяч единиц, что означает рост на 49% в годовом исчислении.