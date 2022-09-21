Китай запустит в космос солнечные панели, которые будут передавать энергию на Землю

Ведущая китайская энергетическая компания планирует провести круглосуточный сбор солнечной энергии на орбите Земли. Посредством специальных панелей эту энергию будут передавать обратно на Землю.

Китайская Longi Green Energy Technology Company является крупнейшей в мире компанией по добыче солнечной энергии. На словах озвученная схема звучит очень просто, а вот на практике это достаточно непростой процесс.

Не пропустите Китай нашел на Луне ценный ресурс и уже готовит три миссии на спутник

Хотя Longi далеко не первая компания, исследующая возможность космических солнечных панелей (такие исследования проводились и в США, а Евросоюз недавно распорядился провести оценку проекта по построению орбитальной электростанции), она, похоже, продвинулась в воплощении этой технологии в реальность дальше всех.

Остается только ждать

Следует отметить, что Китай, как он сам уверяет, первым разработал успешную модель передачи космической солнечной энергии. Исследователи из Университета Сидянь уловили солнечный свет высоко над землей, превратили его в микроволновые лучи и доставили на приемную станцию на Земле, превратившую энергию в электричество.

Однако до сих пор не было продемонстрировано ни одной рабочей системы, так что остается только верить словам и ждать, когда страна запустит на орбиту первые солнечные панели и продемонстрирует их работу.

Читайте на сайте Первые снимки Марса, сделанные телескопом Джеймса Уэбба, раскрывают секреты его атмосферы.

Китай уже видит перспективу партнерства компании, разработавшей солнечные панели. У Чжицзянь, президент финансируемого правительством Китайского космического фонда, заявил, что создание Longi лаборатории космических солнечных панелей может привести к партнерству в области возобновляемой энергетики с Китайской национальной космической ассоциацией.

Несмотря на то, что успешность самой концепции под большим вопросом, как и заявления Китая, касающиеся этого направления, в случае успеха такой подход к получению энергии станет революционным.