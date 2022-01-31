Сегодня Китай активно проводит свою космическую политику: на орбиту запускаются спутники, космическая станция работает, Луна активно исследуется, а теперь Китай имеет марсоход на Красной планете. 2021 год был для Поднебесной рекордным по количеству пусков ракет. Теперь же Китай озвучил свои планы в космосе на ближайшие годы.

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Китайский луноход на обратной стороне Луны / Фото National Astronomical Observatories of China

"Белая книга" Китая

"Белая книга" под названием "Космическая программа Китая: перспективы на 2021 год" публикуется один раз в пять лет. В ней отмечается, что "с 2016 года космическая отрасль Китая достигла быстрого и инновационного прогресса, что проявляется в неуклонном улучшении космической инфраструктуры, завершении и эксплуатации навигационной спутниковой системы BeiDou, завершении системы наблюдения Земли с высоким разрешением, постоянном улучшении возможностей обслуживания...".

Также были озвучены планы на ближайшие годы:

Расширение миссий по исследованию космического пространства.

Следующие пять лет в Китае планируют увеличить возможности "космической транспортной системы" (ракет-носителей) и модернизировать их.

Модернизация космической инфраструктуры: навигационные спутники, спутники связи и дистанционного зондирования Земли и другие.

Запуск космического телескопа Xuntian.

Окончательная сборка Китайской космической станции и первые запуски новых пилотируемых и грузовых космических кораблей.

Построение новых космодромов, продолжение планетарных исследований и многое другое.

Не забыли в своеобразную "пятилетку" вписать и планы пилотируемого полета на Луну. В документе значится, что Китай собирается продолжать движение в этом направлении, чтобы высадить людей на поверхность спутника. Очевидно, что в ближайшие пять лет этого не произойдет. Ожидается, что только "лунную ракету" испытают в 2026 году, а высадка произойдет ближе к 2030 году.