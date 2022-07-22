Стоит отметить, что Китай недалеко ушел от своего лучшего друга, россии. Ранее бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в передаче "Звездные войны" на пропагандистском телеканале "Россия 24", заявил о "злостной милитаризации" космоса и обвинил ведущие аэрокосмические компании в работе на Пентагон.

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Чем недоволен Китай

США украли разведывательную информацию и провели тщательную разведку в космической отрасли точно так же, как это было сделано в других областях. Это оказывает серьезное негативное влияние на глобальную стратегическую стабильность и создаст серьезные угрозы миру и безопасности в космическом пространстве.

– сказал Чжао Лицзянь изданию CGTN.

По словам китайского чиновника, США агрессивно разрабатывают и развертывают устройства для нарушения связи и космическое оружие. В частности, Китаю не нравится новый Национальный центр космической разведки, из-за которого он критикует всю космическую программу.

Эта критика звучит на фоне новостей о том, что Китай разрабатывает противоспутниковое оружие, способное разрывать их изнутри, а россия уже испытывает собственное прямо в космосе.

Стоит отметить, что Штаты действительно вливают большие средства в свои Космические силы, в частности в вопрос безопасности, поскольку обеспокоены вероятными враждебными действиями со стороны двух агрессивных стран. В начале 2022 года подразделение вооруженных сил попросило на 40 процентов больший бюджет, доведя его общую сумму до колоссальных 24,5 миллиарда долларов, сравнимую с бюджетом мирного NASA. Большая часть этих денег пойдет на исследования и разработки систем предупреждения ракетного удара.

Трудно сказать, какая страна права, ведь США обвиняют Китай в аналогичных вещах. Недавно там заявили, что Поднебесная пытается милитаризировать Луну.