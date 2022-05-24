Данные показывают, что компании Китая покрывают всего 16,7 процента спроса. Их доля увеличится до 21,2 процента в 2026 году. Все остальное импортируется из других стран такими компаниями как Samsung, SK Hynix, TSMC и другие. Этот факт вместе с общемировым дефицитом чипов и санкциями не позволят России заместить полупроводниковую продукцию китайскими решениями.

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Какая ситуация на рынке Китая

Отчет компании IC Insights включает в себя текущий прогноз мировой экономики на 2022 год и подробные прогнозы рынка к 2026 году, рейтинги поставщиков полупроводниковой продукции на 2021 год, анализ рынков интегральных микросхем по регионам с дополнительным вниманием к рынку Китая и другие данные.

Аналитики отмечают, что следует проводить очень четкое различие между китайским рынком интегральных микросхем, охватывающим всех производителей – и собственных, и зарубежных – и своим внутренним производством интегральных микросхем в Китае.

IC Insights пишет, что, хотя Китай был крупнейшим потребителем интегральных схем с 2005 года, это не привело к стремительному импортозамещению и значительному росту собственного производства .

. Производство интегральных схем в Китае составило 16,7 процента от его рынка интегральных схем в размере 186,5 млрд долларов в 2021 году по сравнению с 12,7 процента 10 годами ранее, в 2011 году.

IC Insights прогнозирует, что этот показатель вырастет до 21,2 процента в 2026 году (в среднем 0,9 процентных пункта в год, всего плюс 4,5 процентных пункта).

Из всех интегральных схем на сумму 31,2 миллиарда долларов, выпущенных в Китае в прошлом году, компании со штаб-квартирой в Китае произвели на 12,3 миллиарда долларов (39,4 процента), что составляет лишь 6,6 процента рынка страны на общую сумму в 186,5 миллиарда долларов. Остальные произвели TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel, UMC и другие иностранные компании, у которых есть заводы по производству пластин для интегральных схем, расположенные в Китае.

Если производство интегральных схем в Китае вырастет до 58,2 миллиарда долларов в 2026 году, как прогнозирует IC Insights, то производство этой продукции в стране по-прежнему составит лишь малый процент – 8,1 от общего прогнозируемого мирового рынка интегральных схем в 2026 году в размере 717,7 миллиарда долларов.

Предполагается, что производство этой продукции в Китае, по всей вероятности, по-прежнему будет составлять только около 10 процентов всего мирового рынка в 2026 году.

В этих условиях вряд ли можно говорить, что Китай будет помогать России преодолевать запрет на ввоз полупроводников. Спрос, который растет из года в год, требует все больших ресурсов на внутреннем рынке, поэтому обращать внимание на спасение внешнего китайское правительство вряд ли будет.