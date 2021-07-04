Стало известно, что 4 июля 2021 года произошел первый тандемный выход в открытый космос китайских космонавтов на космической станции Tiangong. Тайконавты проработали в космосе 7 часов после чего успешно вернулись на борт. Строительство Tiangong является важным шагом в амбициозной космической программе Поднебесной.

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Подготовка к внекорабельной деятельности / Фото Phys.org

Детали выхода космонавтов в открытый космос

Выход совершили космонавты Лю Боминг и Тан Хонгбо. Командир миссии Ни Хайшен остался на борту станции и обеспечивал поддержку и координацию действий. Задача тайконавтов состояла в том, чтобы установить панорамную камеру и испытать роботизированный манипулятор станции, который будет использоваться для перемещения будущих модулей вокруг станции. Космонавты провели монтажные работы с манипулятором, готовя его к будущим задачам.

Этот выход в открытый космос стал первым из двух запланированных для этого экипажа. Также он стал первым выходом тайконавтов в космос с 2008 года.

Поднебесная планирует около 11 запусков к станции до конца 2022 года. Три из них должны стать пилотируемыми. Tiangong будет расширяться, чтобы стать полноценным бастионом человечества на низкой околоземной орбите.