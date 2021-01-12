В новой пятилетке Китай планирует провести три межпланетных миссии: взять пробы с астероида, пробы с Марса и осуществить экспедицию в систему Юпитера. И это не считая подготовки к созданию окололунной и лунной станций. Для длительных перелетов создается новый более эффективный водородно-кислородный двигатель.

Если верить китайским источникам, прототип нового двигателя недавно прошел статические огневые испытания – четвертые из восьми необходимых, сообщает SCMP.

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Подробнее о новом китайском двигателе

Современный двигатель для тяжелых китайских ракет-носителей – YF-77 – базируется на газогенераторе, который неэффективно расходует топливо, что крайне нежелательно для длительных перелетов. Модернизированный двигатель, который пока не имеет названия, получит ступенчатый цикл сгорания, в котором топливо сгорает постепенно и полностью.

В последних огневых испытаниях прототип двигателя проработал 500 секунд – это время полного рабочего цикла двигателя для полетной миссии. Это были четвертые по счету испытания нового двигателя. Но для начала его массового производства необходимо провести еще три огневых испытания.

Новый твердотопливный двигатель

Параллельно для оптимизации космических стартов в Китае испытываются мощнейшие твердотопливные двигатели. Сообщается, что 30 декабря прошли статические огневые испытания твердотопливного ракетного двигателя, которые длились более 130 секунд. Диаметр двигателя составляет 3,2 метра, а грузоподъемность – 260 тонн. Двигатель "трехуровневый", так что топливная нагрузка может регулироваться в соответствии с требованиями миссии.