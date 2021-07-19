Китай испытал новый многоразовый космический корабль

В Китае провели суборбитальные тесты перспективного корабля многоразового применения. Эксперты считают, что его можно будет применять как в мирных, так и военных целях.

Такой корабль может приземляться подобно самолету. Запустили его с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. После этого он совершил успешную посадку на аэродроме в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. КНР не предоставила никаких подробностей о конструкции аппарата.

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Что известно о полете

Как долго длился полет, на какой высоте он проходил и находились ли в то время на борту какие-либо полезные грузы – неизвестно.

CASC в своем заявлении лишь отметила, что развитие многоразовых космических технологий — "важный символ превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".

Обозреватели считают, что испытания китайского космического летательного средства, похоже, связаны с какой-то коммерческой программой. Между тем не отрицают и возможность его военного применения.

Прошлый год стал для космической индустрии КНР знаковым во всех смыслах. Поднебесная, например, впервые испытала пилотируемый корабль нового типа.