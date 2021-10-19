Китай испытал мощную гиперзвуковую ракету: американская разведка о ней не знала

Одно из американских изданий написало об испытаниях гиперзвукового оружия, способного не просто нести на себе ядерный заряд, но и облететь всю планету, добравшись до любой ее точки. Тесты провели еще в августе, но, как оказалось, они стали для США неожиданностью.

Испытания признали успешными не полностью, поскольку ракета отклонилась от цели примерно на 30 километров. Никаких характеристик нового китайского оружия нет. Более того, власть страны вообще отрицает, что проводила эти тестирования.

Интересно США за 18 месяцев планируют провести три испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

Что известно

С крошек информации, которые удалось узнать источнику, ясно, что ракета облетела всю планету. Это означает, что она может потенциально поразить любую точку земного шара.

Вероятный полет китайской гиперзвуковой ракеты: видео

Запуск состоялся на фоне ухудшения отношений Китая и США. В последние месяцы американские военные предупреждали о росте ядерного потенциала Пекина: особенно после публикации спутниковых снимков, которые показали, что КНР строит более 200 шахт для межконтинентальных баллистических ракет.

Испытание показало, что Китай добился значительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем считали американские официальные лица,

– приводит издание слова источников.

Пока непонятно, какими будут последствия для отношений двух стран. США в свою очередь тоже планируют подобные тестирования, однако они не держались в тайне. В рамках испытаний будет выполнено три контрольных запуска гиперзвуковых ракет наземного базирования. На вооружение их планируют принять в 2023 году.