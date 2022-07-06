Как пишет источник, программа отслеживает мимику и считывает мозговые волны людей, пока те пересматривают материалы, продвигающие партийную политику и достижения. Так определяют уровень приемлемости идеологического и политического образования человека.

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В партию – через искусственный интеллект

Информацию о разработке 1 июля опубликовал в открытом доступе Национальный научный центр Хэфэй. Однако вскоре статья исчезла из интернета. Издание предполагает, что причиной тому могло стать недовольство общественности. В статье научного центра говорилось, что проверку ИИ уже прошли 43 человека.

На удаленном видео человек заходил в кабинку, садился перед экраном и просматривал статьи, пропагандирующие политику и достижения партии.

Неясно, как работает технология "чтения мозговых волн" и как систему будут использовать для наблюдения за миллионами членов Коммунистической партии по всей стране.

Вероятно, система должна считывать возбуждение отдельных участков мозга человека, являющихся реакцией на просмотр материалов определенной направленности: если реакция положительна и активизирует так называемый центр удовольствия в мозге, то человек лоялен. И наоборот. Кроме того, отношение к контенту может выдавать мимика человека, микродвижения мышц лица, которые не может распознать человек, но обнаружит компьютер.

Кстати, ранее ученые Китая заявили, что создали устройство чтения мыслей, способное обнаружить просмотр порнографии. Вероятно, оно работает по такому принципу.

В статье говорилось, что разработанная технология укрепит "уверенность и решительность быть благодарными партии, слушать партию и следовать партии".