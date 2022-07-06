Как пишет источник, программа отслеживает мимику и считывает мозговые волны людей, пока те пересматривают материалы, продвигающие партийную политику и достижения. Так определяют уровень приемлемости идеологического и политического образования человека.
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В партию – через искусственный интеллект
Информацию о разработке 1 июля опубликовал в открытом доступе Национальный научный центр Хэфэй. Однако вскоре статья исчезла из интернета. Издание предполагает, что причиной тому могло стать недовольство общественности. В статье научного центра говорилось, что проверку ИИ уже прошли 43 человека.
- На удаленном видео человек заходил в кабинку, садился перед экраном и просматривал статьи, пропагандирующие политику и достижения партии.
- Неясно, как работает технология "чтения мозговых волн" и как систему будут использовать для наблюдения за миллионами членов Коммунистической партии по всей стране.
- Вероятно, система должна считывать возбуждение отдельных участков мозга человека, являющихся реакцией на просмотр материалов определенной направленности: если реакция положительна и активизирует так называемый центр удовольствия в мозге, то человек лоялен. И наоборот. Кроме того, отношение к контенту может выдавать мимика человека, микродвижения мышц лица, которые не может распознать человек, но обнаружит компьютер.
В статье говорилось, что разработанная технология укрепит "уверенность и решительность быть благодарными партии, слушать партию и следовать партии".