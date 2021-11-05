Китай хочет привезти марсианскую почву в этом десятилетии

Китай неожиданно для многих ворвался на космическую арену. Страна не "разменивалась" на постепенный выход в космос, а сразу "зашла с козырей": посадка на обратной стороне Луны, возвращение на Землю с грунтом, собственная космическая станция и, конечно, Марс.

Получить образцы марсианского грунта стремятся все. На самом деле такие образцы у нас даже есть – они прилетают в виде метеоритов. Но такие метеориты – это деформированные марсианские породы, которым миллионы и сотни миллионов лет. А ученые хотят получить "свежую" почву с того места, которое их интересует. Этим и другими вещами обусловливается ценность доставки на Землю "кусочка Марса".

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Вид на посадочную платформу, с которой спустился марсоход / Фото CNSA

Лавры первенства

Пока Китай не вошел в "высшую космическую лигу", другие страны уже успели сделать кучу интересных вещей в космосе: высадка на Луне, космические станции, исследования с близкого расстояния газовых гигантов и планет-карликов, забор образцов с астероидов и миссии к кометам. Китаю придется очень постараться, чтобы сделать что-то первым. Например, именно Поднебесная стала первой страной, которая посадила автоматический зонд на обратной стороне Луны.

Теперь Китай нацелился на получение образцов марсианских пород. В этом им составит конкуренцию Европа и США.

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Получить почву

Для Европы и США привезти на Землю марсианский реголит – задача достаточно сложная. Дело в том, что эти образцы собирает хорошо известный обществу марсоход Perseverance. Аппарат должен получить совокупно 43 образца, которые будут храниться в специальных колбах. Эти колбы потом заберет другой аппарат, который прибудет с Земли, и доставит их на Землю. Этим и сложная миссия – большим количеством образцов.

Китай решил провести более простую миссию для получения почвы. На Марс приземлится посадочная платформа без марсохода, которая осуществит забор по аналогии с лунным аппаратом Chang'е 5.

В то же время, Китаю придется делать два запуска для марсианской миссии:

Ракета-носитель Long March 3B выведет на целевую орбиту спускаемый аппарат, который сядет на поверхность Красной планеты, осуществит забор реголита, а специальная стартовая ступень аппарата затем доставит образцы на орбиту. Ракета-носитель Long March 5 отправит на Марс орбитальный аппарат вместе со специальной капсулой. Реголит будет находиться в капсуле все время, пока орбитальный аппарат будет возвращаться на Землю.

Планируется, что Поднебесная запустит аппараты в 2028 году, а вернет их на Землю в 2030 году. Вероятно, миссия будет иметь название Tianwen-2. Когда Европа и США привезут с Красной планеты почву – точно неизвестно, но ориентировочно в 2026 – 2031 годах.