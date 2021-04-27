Главный государственный производитель ракет, Китайский исследовательский институт ракетной техники, рассказал о проекте суборбитальной ракетной системы: транспортное средство стартует с Земли, летит в суборбитальное пространство и приземляется на другой стороне планеты менее чем за час.

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Китайский Starship: что известно о проекте ракетной системы

Рекламный ролик, снятый и опубликованный в китайской социальной сети Weibo, показывает две разные концепции достижения суборбитальных пассажирских рейсов примерно через два десятилетия. Что интересно, первая концепция очень похожа на SpaceX Starship. Изображена большая машина, способная к вертикальному взлету и вертикальной посадке.

Концепция китайской суборбитальной системы, похожая на Starship: смотрите видео

Концепт примечателен не только своим внешним видом в духе Starship (блестящий корпус из нержавеющей стали, первая и вторая ступени аналогичным образом продолжают друг друга), но и своей функциональностью. Хотя Starship в основном продвигался как транспортное средство для доставки людей на Луну и Марс, SpaceX также создает машину для скоростных межконтинентальных перелетов.

Справка. SpaceX впервые представила концепцию связи между материками на базе Starship еще в сентябре 2017 года (тогда система называлась Interplanetary Transport System). Тогда Маск обещал суборбитальный перелет из Нью-Йорка в Шанхай всего за 39 минут и рекламировал возможность оказаться в любой точке Земли менее чем за час.

Будет ли Китай разрабатывать похожую на Starship многоразовую систему для полетов на Луну и Марс – пока не ясно. Пока страна разрабатывает более традиционную сверхтяжелую ракету-носитель "Чанчжэн 9" с тройным ускорителем в духе SpaceX Falcon Heavy.

Другой проект китайской системы для межконтинентальных перелетов

Вторая из продемонстрированных идей скоростных межконтинентальных перелетов демонстрирует горизонтальный взлет и горизонтальную посадку, в которой используется своеобразная электромагнитная катапульта.

Обе структуры являются составными частями ранее объявленных планов Китая по развитию глобального скоростного воздушного транспорта от точки к точке к 2045 году. В соответствии с целями долгосрочного планирования страны, китайская промышленность начнет доставлять грузы по всему миру с помощью суборбитальных рейсов к 2035 году, а пассажиров – к 2045 году.

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Другие заимствованные у SpaceX идеи

Это уже не первый случай, когда китайская космическая программа черпает вдохновение у SpaceX. Страна отслеживала развитие и успехи SpaceX с самого начала и с особым интересом отнеслась к планам SpaceX по повторному использованию первых ступеней ракет.