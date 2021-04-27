Главный государственный производитель ракет, Китайский исследовательский институт ракетной техники, рассказал о проекте суборбитальной ракетной системы: транспортное средство стартует с Земли, летит в суборбитальное пространство и приземляется на другой стороне планеты менее чем за час.
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Китайский Starship: что известно о проекте ракетной системы
Рекламный ролик, снятый и опубликованный в китайской социальной сети Weibo, показывает две разные концепции достижения суборбитальных пассажирских рейсов примерно через два десятилетия. Что интересно, первая концепция очень похожа на SpaceX Starship. Изображена большая машина, способная к вертикальному взлету и вертикальной посадке.
Концепция китайской суборбитальной системы, похожая на Starship: смотрите видео
Концепт примечателен не только своим внешним видом в духе Starship (блестящий корпус из нержавеющей стали, первая и вторая ступени аналогичным образом продолжают друг друга), но и своей функциональностью. Хотя Starship в основном продвигался как транспортное средство для доставки людей на Луну и Марс, SpaceX также создает машину для скоростных межконтинентальных перелетов.
Будет ли Китай разрабатывать похожую на Starship многоразовую систему для полетов на Луну и Марс – пока не ясно. Пока страна разрабатывает более традиционную сверхтяжелую ракету-носитель "Чанчжэн 9" с тройным ускорителем в духе SpaceX Falcon Heavy.
Другой проект китайской системы для межконтинентальных перелетов
Вторая из продемонстрированных идей скоростных межконтинентальных перелетов демонстрирует горизонтальный взлет и горизонтальную посадку, в которой используется своеобразная электромагнитная катапульта.
Обе структуры являются составными частями ранее объявленных планов Китая по развитию глобального скоростного воздушного транспорта от точки к точке к 2045 году. В соответствии с целями долгосрочного планирования страны, китайская промышленность начнет доставлять грузы по всему миру с помощью суборбитальных рейсов к 2035 году, а пассажиров – к 2045 году.
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Другие заимствованные у SpaceX идеи
Это уже не первый случай, когда китайская космическая программа черпает вдохновение у SpaceX. Страна отслеживала развитие и успехи SpaceX с самого начала и с особым интересом отнеслась к планам SpaceX по повторному использованию первых ступеней ракет.
- Во время первого запуска SpaceX в 2006 году китайская шпионская лодка находилась в небольшом участке океана, куда должна был вернуться первая ступень ракеты Falcon 1.
- В 2019 году китайская ракета "Чанчжэн 2C" получила "решетчатые рули", похожие на те, которые использовались первой ступенью ракеты Falcon 9 для управления при входе в атмосферу (хотя конкретно эту идею трудно назвать заимствованной у SpaceX, поскольку такие рули использовали и раньше).
- Китай создает ракету "Чанчжэн 8", первая ступень которой будет вертикально садиться на морскую платформу, как это делает ракета-носитель Falcon 9.
- Частные китайские фирмы вроде LinkSpace и Galactic Energy тоже пытаются создать частично многоразовые ракеты.