Китай доставит на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

В ближайшие годы Китай продолжит активное исследование Луны. В частности, планируется реализация миссии "Чанье-6", в рамках которой на Землю будут доставлены образцы грунта с обратной стороны Луны.

В прошлом году Китай реализовал миссию "Чанье-5", благодаря чему впервые за последние несколько десятилетий на нашу планету был доставлен лунный грунт. Следующий шаг в рамках данной программы будет более сложным.

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Ученые намерены получить образцы грунта из бассейна Южный полюс – Эйткен, который является самым крупным лунным кратером, что находится на обратной стороне спутника.

Миссия по доставке лунного грунта на Землю

Уже сейчас ведется подготовка к полету зонда "Чанье-6", который должен будет собрать пробы и вернуться на Землю в 2024 году.

Согласно имеющимся данным, космический зонд будет состоять из:

орбитального аппарата;

посадочного модуля;

лунохода;

и капсулы.

Что известно о месте сбора почвы

Бассейн Южный полюс – Эйткен является огромным ударным кратером диаметром около 2500 километров, что занимает почти четверть обратной стороны Луны. Ученые считают, что изучение почвы из древнего кратера позволит получить важную информацию об истории Луны и Солнечной системы.

Изучение Луны продолжается

Китайский посадочный модуль "Чанье-4" с луноходом "Юйту-2" совершил посадку на обратной стороне спутника нашей планеты в 2019 году. Сейчас луноход продолжает функционировать, передавая ученым данные по результатам проделанной работы в древнем кратере Фон Карман в южном полушарии обратной стороны Луны.

Возможность изучить образцы почвы с обратной стороны Луны даст важную информацию об истории формирования спутника и многом другом. Точное место посадки аппарата "Чанье-6" еще не было объявлено.

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Другие инструменты для исследования Луны

На борту "Чанье-6" также будет оборудование от партнеров из других стран.