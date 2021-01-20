Китайское национальное космическое управление издало постановление, в котором представлен порядок обращения с новыми образцами лунной породы, доставленными на Землю китайским космическим зондом "Чанъэ-5". Изучению будут доступны только 80 процентов образцов, тогда как 20 процентов заложат в хранилища до появления новых технологий в изучении минералов.

19 декабря 2020 года китайский зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1700 граммов породы с лунной поверхности и немного под ней. Это была первая миссия Китая по добыче образцов из космических тел и единственная в мире за последние 44 года по добыче лунного грунта, пишет scmp.

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Что решил Китай

На сортировку "китайских" образцов отведено шесть месяцев. То есть этот процесс закончится в двадцатых числах июня. Образцы разделят на четыре части:

для длительного хранения,

для длительного резервного хранения,

для изучения и для образования,

для выставочных целей.

В каждом случае образцы могут быть выданы на срок не более 14 месяцев.

Важно отметить, что Китай не собирается прятать новые образцы от мировой научной общественности. Агентство "поощряет совместные международные исследования в области космической науки на основе лунных образцов". В ходе торжественного мероприятия представителям научного сообщества ЕС, Аргентины, Пакистана и Намибии были выданы памятные таблички.

Следующий этап лунной программы зонда направлен на высадку астронавтов на луну до 2030 года, с возможными планами по созданию постоянной исследовательской станции на ее южном полюсе.