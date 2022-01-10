В Китае запустили самую большую в мире солнечную ферму на воде

Компания Huaneng Power International (HPI) завершила строительство солнечной электростанции в провинции Шаньдун на востоке страны. Совокупная мощность смонтированных на воде панелей составляла 320 МВт.

Сейчас это самая мощная и самая большая в мире солнечная ферма на воде, однако такой она будет оставаться не долго. В 2023 году в Индии будет построена подобная станция мощностью 600 МВт.

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Но и это инженерное достижение будет побито уже через год. В 2024 году в Индонезии будет построена станция мощностью 2,2 ГВт.

Что известно о китайской плавучей платформу

Плавучая солнечная ферма Дечжоу Динчжуан расположена в водоеме недалеко от угольной ТЭС мощностью 2,65 ГВт и соединена с ветропарком на 100 МВт и хранилищем энергии на 8 МВт/час. Все они также принадлежат компании HPI и образуют единый интегрированный проект солнечной и ветровой энергии с общей инфраструктурой, которая направляет электричество в энергосеть.

Строительство солнечной станции проходило в два этапа – сначала были введены в эксплуатацию мощности 200 МВт, затем – 120 МВт. Первая фаза вместе с хранилищем энергии была завершена в 2020 году, вторая – в последнем квартале прошлого года. Предполагается, что за год вся система будет генерировать около 550 млн кВт/ч электричества.

Рост спроса на электроэнергию в Китае требует от правительства продолжать использовать энергию угля и строить новые ТЭС. В сентябре президент Си Цзиньпин пообещал прекратить строительство станций за рубежом, но сокращать потребление угля до 2025 года не входит в планы страны. За период с 2021 по 2025 годы в КНР планируют построить 150 ГВт мощностей новых станций на ископаемом топливе.