Март закончился, а AirPods 3 все еще не представлены официально. Однако это не помешало китайцам начать выпускать очень похожий аналог. Как всегда, они действовали быстро и решительно.

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Что известно

Одному из пользователей удалось заметить подделку, чрезвычайно похожую на AirPods 3-такие же, как в многочисленных утечках.

AirPods 3 counterfeit products pic.twitter.com/2uLzqzWPVi — DuanRui (@duanrui1205) April 8, 2021

К сожалению, пока непонятно, кто из местных производителей скопировал еще не выпущены AirPods 3 и по какой цене они продаются. Но такой продукт явно будет доступнее, чем оригинал. Компания, создавшая эти подделки, вероятно, имела доступ к внутренней информации, или же просто полагалась на утечки.

Имитация AirPods не является чем-то новым. Они существуют на рынке уже много лет, и эти подделки выглядят настолько хорошо, что покупатели, которые покупают AirPods и AirPods Pro в неавторизованных розничных продавцов, должны быть очень осторожны, чтобы не купить подделку вместо оригинала.

Появление поддельных AirPods 3 из Китая не обязательно является признаком того, что настоящий продукт скоро появится.