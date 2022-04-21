Речь идет о разрешении именно на игры, а не на трансляцию. Если игра распространяется в стране официально по лицензии, ее можно транслировать. Конечно, лицензию на продажу получают только те продукты, которые удовлетворяют Коммунистическую партию Китая.

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Что известно о запрете

Сейчас больше всего пострадает одна из самых громких новинок последнего времени – хит Elden Ring, который нельзя купить на китайском рынке официально. У игры уже сформировалась значительная аудитория из местных геймеров, которая все еще удерживает к проекту значительный интерес. Теперь доступ к ней для них сильно усложнится. Но Elden Ring будет далеко не единственной и не последней.

Китай по-прежнему применял откровенно "драконовские" методы регулирования игровой индустрии, поэтому у экспертов нововведение удивления не вызвало. Собственно, это давно "витало в воздухе", потому что запрет на игры без лицензии предполагал, что власти хотят полностью заблокировать доступ к ним. Трансляции игрового процесса ранее были неофициально вынесены за рамки ограничений, но теперь они попали под нож.

Получить лицензию для видеоигр в Китае сложно. В Пекине не скрывают, что готовы прибегать к ограничениям, считая игры бесполезным и даже откровенно вредным для молодежи способом проводить время. И чем меньше она будет с ними сталкиваться, тем лучше. Чтобы понять, насколько в Китае все плохо с компьютерными играми, достаточно узнать, что за последние 9 месяцев одна игра получила разрешение на выход в стране жесткой цензуры. Ею стала Party Star от студии XD Inc.