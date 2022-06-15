Зафиксировать странные сигналы удалось благодаря крупнейшему радиотелескопу в мире FAST. Ученые исследовали данные полученные 500-метровой "тарелкой" в 2019 году и натолкнулись на сигнал, который, по их мнению, мог быть послан цивилизацией с другой планеты.

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Вероятность того, что нам удалось обнаружить сигнал внеземной цивилизации очень высока. Впрочем, этот сигнал также может оказаться и обычными радиопомехами. Нам нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это сигнал от инопланетян, или, наоборот, исключить такую возможность,

– отметил Чжан Тунцзе, главный ученый China ET Civilization Research Group

Немного о телескопе FAST

FAST (Sky Eye) – очень чувствительный телескоп – любая бытовая техника может создать нежелательные препятствия. Для космической науки это очень важный момент, ведь может оказаться, что вы в течение нескольких десятилетий изучаете "загадочные" сигналы, источником которых оказывается микроволновка в которой вы подогреваете сэндвичи – это вполне реальная история.

При конструировании FAST этот момент учли и поместили телескоп в одно из самых отдаленных горных ущелий в Китае. В радиусе 10 км от телескопа действует режим радиомолчания, под запретом стройку всех остальных объектов.

Сигнал "инопланетной цивилизации"

20 мая 2019 года "Небесный глаз" зарегистрировал уникальный радиовсплеск. Его внесли в картотеку под шифром FRB 190520. Похожие радиосигналы можно фиксировать тысячами ежедневно, большинство радиосплесков случается один раз, появляются ниоткуда и исчезают в вечности, но FRB 190520B совсем другой – он периодически повторяется.

Интересно! Программа по поиску жизни на других планетах была запущена в Китае еще два года назад. Для этого КНР даже включилась в международную программу SETI 1959 г. по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт.

Когда ученые изучили его более подробно, то выяснили, что сигнал поступает с окрестностей старой карликовой галактики, расположенной на расстоянии почти четырех миллиардов световых лет от Земли. Между мощными всплесками фиксируется более слабое радиоизлучение. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что сигналы идут от компактного постоянного радиоисточника, природа которого пока не известна.

Китайские ученые заключили, что радиоисточник сформировался совсем недавно и находится в очень сложной плазменной среде. Впоследствии китайская газета Science and Technology Daily опубликовала отчет, в котором говорилось о том, что возможным источником сигналов является инопланетная цивилизация. Однако позже отчет удалили…

Непонятно почему отчет исчез с сайта газеты после того, как информация разлетелась по сети.

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Что это за сигнал

Пока у ученых есть два варианта трактовки "загадочного сигнала": или где-то на краю старой галактики находится уникальный магнитар (нейтронная звезда с сильным магнитным полем), или инопланетный ум посылает Земле сигналы.