Инцидент произошел в районе Тяньхэ, Гуанчжоу. Как рассказали свидетели, пожар был очень интенсивным. Многие увидели выделение большого количества белого дыма.

К теме В Гонконге сгорела партия смартфонов vivo: что говорит производитель

Интересно, что именно в тот день китайский производитель Xpeng выпустил новую модель, которая получила название Xiaopeng P5.

Реакция производителя

Компания Xpeng подтвердила факт возгорания автомобиля. Также производитель уже сформировал оперативную группу для расследования и выяснения причины пожара.

К счастью, ни владелец транспортного средства, ни другие люди в результате пожара не пострадали.

Добавим, что это уже седьмое возгорание автомобиля компании с 2019 года. Подробности расследования этих инцидентов в Xpeng пока не озвучивали.