В Китае выпустили диктофон, который автоматически переводит речь в текст

AI Recorder – новый китайский диктофон, который с точностью до 94 процентов переводит речь в текст. На обработку тратится очень малое количество времени.

Компания Mobvoi выпустила диктофон AI Recorder в Китае. Устройство весит 20 граммов и оснащено зажимом, магнитным креплением и отверстием для подвешивания. По словам производителя, AI Recorder будет незаменимым помощником для журналистов и деловых людей.

Интересно Создатель "Мивины" бросил вызов Маску: в чем будут соревноваться предприниматели

Что может новый диктофон



AI Recorder переводит речь в текст / Фото Mobvoi

AI Recorder записывает звук через два микрофона с шумоподавлением и сохраняет его в формате OGG или MP3 на накопитель объемом 16 гигабайт.

На него вмещается до 500 часов речи.

Запись можно переслать на компьютер или смартфон через Wi-Fi и Bluetooth, или сохранить в облачном сервисе производителя.

Особенность диктофона – возможность задействовать онлайн-сервис транскрипции речи в текст. Сервис использует нейросети и работает с точностью до 94 процентов. Он автоматически выделяет абзацы и ключевые слова и даже может предоставить сокращенный вариант текста с главными моментами.



Запись с диктофона можно передать на компьютер или смартфон через Wi-Fi и Bluetooth / Фото Mobvoi

Сейчас устройство поддерживает только английский и китайский языки, но Mobvoi обещает со временем добавить и другие.

Производитель считает, что AI Recorder будет полезен для студентов, журналистов, секретарей и предпринимателей.

Цена

Устройство уже продается по цене 99,99 долларов. В эту сумму входит место в облачном хранилище и годовая подписка на сервис транскрипции. Далее ее придется покупать отдельно за 69,99 долларов в год.



Так выглядит AI Recorder сбоку / Фото Mobvoi