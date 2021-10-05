В Китае во время светового шоу десятки беспилотников вдруг отключились и полетели на зрителей

Во время представления, которое устроили над торговым центром города Чжэнчжоу первого октября, рой дронов должен был демонстрировать зрителям разнообразные фигуры и текст. Однако, сформировав в воздухе название ТЦ, десятки беспилотников отключились.

Как пишет источник, за дронами наблюдало более 5 тысяч зрителей. К счастью, никто из них не пострадал.

Интересно Более половины компьютеров в мире не соответствуют требованиям Windows 11: исследование

Что случилось с дронами

Дроны падали в основном на деревья, дома и машины.

Всего в шоу приняли участие около 200 коптеров.

Со сбоем столкнулась лишь часть из них, судя по фото и видео, которые появились в сети.

Кроме того, можно увидеть, что дроны не выключались полностью, падая дождем на людей. Они скорее плавно спускались вниз, предварительно выключив свои фонарики.

Часть из них улетала куда-то далеко, другие врезались в ближайшие деревья. Постепенно отключалось все больше и больше дронов,

– рассказал один из зрителей.

Это позволило зрителям вовремя отреагировать на опасность, которая приближалась.

Организаторы начали быстро забрать людей в торговый центр.

Беспилотники при этом собирали в одну кучу на земле.

Эта запись показывает уже выключенную часть дронов, которая спускается вниз: видео

Точно не ясно, что стало причиной неполадок. Организатор сообщил местному новостному агентству, что к проблеме привели "операционные ошибки".

Момент отключения снял пользователь Twitter Sheel Mohnot: