Как пишет источник, за дронами наблюдало более 5 тысяч зрителей. К счастью, никто из них не пострадал.
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Что случилось с дронами
- Дроны падали в основном на деревья, дома и машины.
- Всего в шоу приняли участие около 200 коптеров.
- Со сбоем столкнулась лишь часть из них, судя по фото и видео, которые появились в сети.
- Кроме того, можно увидеть, что дроны не выключались полностью, падая дождем на людей. Они скорее плавно спускались вниз, предварительно выключив свои фонарики.
Часть из них улетала куда-то далеко, другие врезались в ближайшие деревья. Постепенно отключалось все больше и больше дронов,
– рассказал один из зрителей.
- Это позволило зрителям вовремя отреагировать на опасность, которая приближалась.
- Организаторы начали быстро забрать людей в торговый центр.
- Беспилотники при этом собирали в одну кучу на земле.
Эта запись показывает уже выключенную часть дронов, которая спускается вниз: видео
Точно не ясно, что стало причиной неполадок. Организатор сообщил местному новостному агентству, что к проблеме привели "операционные ошибки".
Момент отключения снял пользователь Twitter Sheel Mohnot: