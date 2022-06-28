В Китае якобы создали устройство чтения мыслей, способное обнаружить просмотр порнографии

Китайская исследовательская группа утверждает, что создала "устройство для чтения мыслей". Оно якобы обнаруживает факт просмотра порнографии, строго запрещенной в стране.

Судя по данным, которые доступны, технология построена на основе искусственного интеллекта. Она "подает сигнал тревоги" и призвана облегчить контроль над незаконным контентом в Китае.

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Что известно об устройстве

Издание отмечает, что разработку может использовать местная полиция для обеспечения соблюдения строгих законов о запрете непристойных фото- и видеоматериалов.

В ходе испытаний исследователи из Пекина показали тестовой группе мужчин серию изображений, запрещенных в Китае, а затем отправили показатели их мозговых волн на анализ в программу искусственного интеллекта.

Каждый раз, когда на экране появлялось откровенное изображение, устройство включало сигнал тревоги.

По всей вероятности, машина считывает реакцию участков мозга на контент определенной направленности. К примеру, изображения, которые человеку приятны, будут "откликаться" в так называемом Центре удовольствия.

Аналогичным образом отразится и просмотр неприятного контента, отражаясь в других зонах мозга.

– это общий термин, объединяющий несколько структур мозга, стимулирование которых приводит к чувству наслаждения.

Если это так, то устройство имеет очень сомнительную пользу, ведь влиять на Центр удовольствия может не только порнография, но и любой другой приятный человеку контент – созерцание любимой пищи, например. Как предлагается отличать порнографию от других материалов, не говорят. Кроме того, непонятно, как полиция сможет использовать технологию, чтобы доказать факт потребления запрещенного материала, если искусственному интеллекту нужно "скормить" показатели мозговых волн, актуальные именно на момент просмотра.

Разработчики опубликовали результаты своих исследований в журнале Journal of Electronic Measurement and Instrumentation. Там разработку назвали прототипом устройства "для обнаружения плохой информации". Не исключено, что это лишь часть пропаганды, направленной на устрашение китайских граждан. Они будут думать, что их действия легко распознать и таким образом откажутся от просмотра порнографии.