В Китае под руководством ученых из Университета науки и технологий Китая развернута первая в мире интегрированная сеть квантовой связи. Общая протяженность сети достигает 4600 км. И это не просто оптический кабель от точки к точке, а полностью рабочая сеть из более чем 700 оптических сегментов и двумя станциями космической связи с передачей данных по спутниковым каналам.

К интегрированной сети квантовой связи уже подключено более 150 абонентов: банков, предприятий, государственных учреждений и других служб, которым нужна сверхзащищенная связь, сообщает SciTechDaily.

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Особенность такой сети

От обычного шифрования данных квантовая связь отличается тем, что ключи передаются с помощью одиночных частиц, в данном случае – с помощью фотонов.

Перехват фотона невозможно сделать незаметно, потому что о компрометации ключей (или об ошибке в передаче) сразу становится известно. Зашифрованные данные по каналам квантовой связи передаются только тогда, когда квантово распределенные ключи переданы без ошибок и признаков перехвата. Поэтому сегодня нет возможности сломать канал квантовой связи.



Сверхзащищенная сеть квантовой связи в Китае

Развитие технологии

Первый успешный эксперимент по передаче данных с Земли на спутник по каналу квантовой связи Китай осуществил в 2017 году. С тех пор параметры квантовой сети были значительно улучшены. В частности, китайцы установили рекорд по передаче распределенных квантовых ключей на расстояние свыше 500 км, в чем помогла новая технология Twin-field QKD (TF-QKD). Вероятно, речь идет о передаче данных без использования ретрансляторов. Также ускорен процесс генерации квантовых ключей для передачи по спутниковым каналам связи. Теперь ключи генерируются со скоростью 47,8 Кбит/с, что в 40 раз выше, чем предыдущая скорость.

По словам китайских ученых, они готовы создать межгосударственные и межконтинентальные сети квантовой связи, если специалисты других государств проявят к этому интерес.