В Китае разработали прокурора на основе искусственного интеллекта

Шанхайский народный суд в КНР заявил, что разработал прокурора на основе искусственного интеллекта, который обвиняет человека с точностью 97 процентов на основе устного описания судебного дела.

Предполагается, что "цифровой прокурор" поможет снизить нагрузку на живых прокуроров, а в некоторых случаях даже заменить обвинения на процессе. На самом же деле успешность использования такого ИИ и правильность его решений пока вызывает много сомнений

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Среди случаев, которые может рассматриваться "цифровой прокурор":

нарушение правил дорожного движения;

мошенничество с кредитными картами;

азартные игры;

а также скандалы и ссоры.

При этом для использования цифрового прокурора не требуются отдельные мощности, хватит даже обычного настольного компьютера.

Критика цифрового прокурора

Скептики считают, что искусственный интеллект прокурора может быть в редких случаях скорее вреден, чем полезен, поскольку он может ошибаться в сложных делах. К тому же с учетом быстро меняющейся социальной среды заложенные в нее сведения, скорее всего, быстро устаревают.

Впрочем, сторонники цифровизации судопроизводства ссылаются на то, что это первый опыт применения ИИ в этой сфере. Прокуратура КНР ранее начала применять ИИ для того, чтобы оценить весомость доказательств и то, насколько подозреваемый в совершении преступления может быть опасным для общества.

Кроме того, в Китае с 2018 года проходят эксперименты по использованию "цифровых судей", которые также призваны снизить нагрузку на человеческий персонал, лишив его быстрой смены.