Предполагается, что "цифровой прокурор" поможет снизить нагрузку на живых прокуроров, а в некоторых случаях даже заменить обвинения на процессе. На самом же деле успешность использования такого ИИ и правильность его решений пока вызывает много сомнений
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Среди случаев, которые может рассматриваться "цифровой прокурор":
- нарушение правил дорожного движения;
- мошенничество с кредитными картами;
- азартные игры;
- а также скандалы и ссоры.
При этом для использования цифрового прокурора не требуются отдельные мощности, хватит даже обычного настольного компьютера.
Критика цифрового прокурора
Скептики считают, что искусственный интеллект прокурора может быть в редких случаях скорее вреден, чем полезен, поскольку он может ошибаться в сложных делах. К тому же с учетом быстро меняющейся социальной среды заложенные в нее сведения, скорее всего, быстро устаревают.
Впрочем, сторонники цифровизации судопроизводства ссылаются на то, что это первый опыт применения ИИ в этой сфере. Прокуратура КНР ранее начала применять ИИ для того, чтобы оценить весомость доказательств и то, насколько подозреваемый в совершении преступления может быть опасным для общества.
Кроме того, в Китае с 2018 года проходят эксперименты по использованию "цифровых судей", которые также призваны снизить нагрузку на человеческий персонал, лишив его быстрой смены.