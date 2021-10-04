В Китае разработали этические принципы для искусственного интеллекта

Искусственный интеллект развивается очень быстрыми темпами. Сегодня он не только пишет стихи и поэмы и помогает в решении бытовых вопросов, но и ищет для человечества лекарство от разных болезней, выполняет сверхсложные задачи для ученых и даже исследует космос.

Подобно известным трем законам робототехники, сформулированным в свое время писателем Айзеком Азимовым, такие законы и принципы рано или поздно напрашивались и в отношении искусственного интеллекта. Первыми за эту задачу взялись исследователи в Китае.

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Этические принципы искусственного интеллекта

Документ, который опубликовали в Китае, содержит шесть основных принципов систем ИИ.

Наибольшее значение придали защите прав пользователей и предотвращению рисков, связанных с влиянием мировых техногигантов.

Правила побуждают разработчиков к обеспечению "управляемости и надежности пребывания ИИ под контролем".

Главными целями ИИ отмечаются улучшение благосостояния людей, обеспечение справедливости, защита частной жизни и безопасности, а также повышение этической грамотности.

Отмечается, что человек всегда должен сохранять полное право принимать решение об использовании услуг искусственного интеллекта, право выбирать степень влияния на свою жизнь и право прекратить его работу в любое время.

Иронично, что о защите частной жизни, безопасности и справедливости говорят именно в Китае – стране, известной своей цензурой репрессиями в отношении несогласных с позицией властей.

Сегодня, как известно, Китай стремится стать мировым лидером в области ИИ. Еще в 2017 году Государственный совет КНР представил план, согласно которому страна должна опередить США в этой сфере. И судя по последним тенденциям, шансы вполне реальны.