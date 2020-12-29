Китайская компания Dasung в течение нескольких лет продает мониторы, дисплей которых выполнен на электронной бумаге E Ink. В наступающем году в продажу поступит очередная модель Paperlike 253.

Новинка размером 25,3 дюйма по диагонали получила высокое разрешение – 3200х1800 пикселей. Поддерживается воспроизведение 16 оттенков серого, пишет издание liliputing.

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Что известно

Монитор может похвастаться минимальными затратами энергии. Она используется лишь в момент изменения изображения. Картинка отлично читается при ярком солнечном свете.



E Ink-монітор использует для работы очень мало энергии / Фото liliputing

Панель предназначена для работы прежде всего с текстовыми документами и программным кодом. Сообщается, что использовать монитор можно в альбомной и портретной ориентациях.

В продажу новинка поступит в следующем году. Цена не раскрывается, но сетевые источники говорят, что устройство будет дорогим. Так, например, монитор Dasung с экраном E Ink размером 13,3 дюйма по диагонали стоит около 1000 долларов США.